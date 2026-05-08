EE.UU. niega presiones a Florida para cerrar 'Alligator Alcatraz' tras la noticia del NYT

"Cualquier reporte de que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) está presionando al Estado para cesar las operaciones en 'Alligator Alcatraz' es falso", señaló esta cartera después de que The New York Times (NYT) informara sobre discusiones entre los gobiernos federal y estatal para cerrarlo.

El jueves el diario de Nueva York señaló que funcionarios federales y estatales mantenían conversaciones preliminares sobre un posible cierre del centro, ubicado en pleno humedal de los Everglades, debido a sus altos costos operativos.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, señaló tras la publicación que la instalación siempre fue concebida como una medida temporal mientras el Ejecutivo federal ampliaba su capacidad migratoria.

"Sabíamos que les tomaría algo de tiempo ponerlo en marcha, pero al final nuestro objetivo con esta instalación era que sirviera como un puente", afirmó. "Si ellos pueden encargarse de eso, entonces sí, sería excelente para nosotros desmontar esa instalación".

El gobernador republicano calificó además el proyecto como un éxito y sostuvo que cerca de 22.000 personas que se encontraban irregularmente en el país fueron puestas en proceso de deportación gracias a la apertura del centro.

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"Si apagáramos las luces mañana, podríamos decir que cumplió su propósito", dijo DeSantis.

Según el gobernador, muchas de esas personas habrían sido liberadas nuevamente en las comunidades si el centro de detención no hubiese entrado en funcionamiento.

Según The New York Times, el DHS considera que el centro resulta demasiado costoso e ineficiente.

El diario añadió que Florida ha gastado más de un millón de dólares diarios para mantener la instalación y aún espera cientos de millones de dólares en reembolsos federales.

'Alligator Alcatraz' ha estado rodeado de controversia desde su apertura por denuncias ambientales y cuestionamientos sobre transparencia en el número de detenidos y sus condiciones infrahumanas de detención.

El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones permitió que el centro continuara operando tras revocar una orden de cierre temporal derivada de una demanda de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee.