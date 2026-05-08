EE.UU. y Camerún buscan más colaboración contra el grupo yihadista nigeriano Boko Haram

Brennan y Biya, de 93 años y en el poder desde 1982, se reunieron este jueves durante una visita del general al país africano, precisó AFRICOM en la red social X.

"Juntos, para mejorar la seguridad marítima y proyectar poder de combate contra Boko Haram, nuestros países dialogaron sobre la integración de capacidades únicas que solo Estados Unidos puede ofrecer", precisó el mando militar estadounidense.

Por su parte, la embajada de EE.UU. en la capital camerunesa, Yaundé, explicó que "su conversaciones se centraron en impulsar los esfuerzos conjuntos para contrarrestar a Boko Haram y fortalecer la cooperación en materia de seguridad marítima entre Estados Unidos y Camerún".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.

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Nigeria y Estados Unidos inauguraron esta semana en la capital nigeriana, Abuya, grupos de trabajo de defensa para reforzar la cooperación contra el terrorismo, la inseguridad y la inestabilidad regional.