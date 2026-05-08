El 55% de la población en Venezuela vive en "pobreza multidimensional", según una encuesta

El dato, no obstante, es más bajo que el registrado el año anterior, cuando se situó en 57%.

En todo caso, sigue estando 16 puntos por encima del registrado en 2014, cuando se disparó la crisis económica en el país caribeño, agregó el estudio que tomó como muestra a 11.352 hogares entre marzo y junio del año pasado.

Hace doce años "la pobreza multidimensional afectaba a 39% de los hogares", añadió la investigación.

El estudio también midió la pobreza monetaria o de ingresos, que alcanzó al 68,5% de los hogares venezolanos, un porcentaje que también disminuyó respecto al año anterior, cuando se ubicó en 73,2%.

Además, el porcentaje de los hogares en pobreza extrema cayó de 36,5% en 2024 a 31,7% en 2025, lo que quiere decir que en 1 de cada 3 hogares los ingresos "no alcanzaron ni siquiera para la satisfacción de las necesidades alimentarias".

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"Decir que hay mejoras porque disminuyó la pobreza sería subestimar el estudio", indicó la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y coordinadora de la Encovi, Anitza Freitez, citada en una nota de prensa.

Freitez añadió que "es preocupante que la pobreza multidimensional no mejore", y advirtió que "las otras dimensiones que dan cuenta del bienestar de la población no han mejorado: los servicios públicos, las condiciones de vivienda, el acceso a la educación".

Tras el inicio de la crisis en 2014, la economía venezolana encadenó ocho años de recesión que resultaron en una pérdida del 80% de su producto interno bruto (PIB).

El país entró en un ciclo hiperinflacionario que inició en 2017 y se extendió hasta 2021, año en el que finalmente el Gobierno comenzó a reportar indicadores de crecimiento de un dígito.

Sin embargo, el salario mínimo mensual permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al cambio actual, y aunque es complementado por bonificaciones, recientemente aumentadas a 240 dólares por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, los trabajadores indican que no es suficiente.