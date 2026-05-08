El beneficio neto de Toyota bajó un 19,2 % en el último ejercicio fiscal

El ebit de Toyota, líder mundial del sector por ventas, fue de 5,15 billones de yenes (unos 27.900 millones de euros) entre abril de 2025 y el pasado 31 de marzo, el año fiscal japonés, lo que supone una caída del 19,7 %.

Mientras, su beneficio operativo se redujo un 21,5 %, hasta 3,76 billones de yenes (20.400 millones de euros), que atribuye a los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump.

La facturación por ventas del gigante automotriz superó por primera vez los 50 billones de yenes, al reportar ingresos de 50,68 billones (275.300 millones de euros), un incremento del 5,5 interanual, según su informe financiero.

Toyota vendió 9.595.000 unidades de vehículos en su último ejercicio, un 2,5 % más que en el anterior, mientras que las ventas combinadas del grupo, que incluyen a la firma Lexus, fueron de 11.283.000 unidades, un 2,47 % interanual más.

El fabricante destacó que los vehículos eléctricos supusieron un 48,1 % de sus ventas totales, un leve incremento con respecto al año anterior (supusieron un 46,1 %), impulsados principalmente por las nuevas matriculaciones de híbridos.

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En lo que respecta al ejercicio en curso, que arrancó el pasado 1 de abril, Toyota presentó unas perspectivas prudentes, debido al impacto de la situación en Oriente Medio, que estiman en 670.000 millones de yenes (3.640 millones euros).

El fabricante nipón prevé que su beneficio neto caiga un 22 % interanual, hasta 3 billones de yenes, ya que, aunque la demanda de vehículos híbridos y otros modelos se mantiene sólida, la empresa incorpora riesgos como la reducción de la producción por las tensiones en Oriente Medio.

La compañía calcula un incremento del 1 % de las ventas, alcanzando 51 billones de yenes, mientras que espera que el beneficio operativo disminuya alrededor de un 20 %, situándose en 3 billones de yenes, afectado por el encarecimiento de los materiales.

El nuevo presidente y CEO de Toyota, Kenta Kon, manifestó en una rueda de prensa que, gracias al resultado de este año fiscal, la compañía puede continuar con las inversiones para el crecimiento "sin soltar el acelerador", mientras aplican "frenos individuales".

Las acciones de Toyota habían estado subiendo durante la sesión, pero a 45 minutos del cierre de las negociaciones caían un 2,25 %, tras la publicación del informe financiero.