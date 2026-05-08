El BJP de Modi se prepara para asumir el poder en estado indio de Bengala Occidental

"El ministro del Interior, Amit Shah, encabeza hoy una reunión organizativa de 15:00 a 17:00 hora local (09:30 a 11:30 GMT) en el Centro de Convenciones Biswa Bangla de Calcuta para coordinar la transición de poder y el nuevo gabinete", informó el BJP de Bengala Occidental en la red social X.

La hoja de ruta del BJP culminará mañana sábado con una multitudinaria ceremonia de toma de posesión a las 11:00 hora local (05:30 GMT) en el Brigade Parade Ground de Calcuta.

Se espera que en este acto el líder regional del partido, Suvendu Adhikari, sea investido como nuevo jefe de Gobierno tras la victoria electoral, aunque la cúpula de la formación aún no ha confirmado oficialmente su nombramiento.

Este movimiento se produce menos de 24 horas después de que el gobernador del estado, R N Ravi, disolviera la Asamblea Legislativa mediante una orden constitucional. La medida fue necesaria ante la negativa de Banerjee a dimitir, a pesar de haber perdido las elecciones de forma abrumadora ante el BJP, que obtuvo 207 escaños frente a los 80 de la oposición.

Banerjee, considerada la mujer más poderosa en la oposición en el país, se había declarado en rebeldía esta semana. La mandataria alegaba que la aplastante derrota de su partido frente al de Modi fue fruto de una manipulación de la Comisión Electoral junto a la fuerza ganadora.

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La intervención busca estabilizar un territorio de casi 100 millones de habitantes que ha vivido una semana de caos institucional y violencia postelectoral, con disturbios que han dejado al menos tres muertos, incluido el asesinato a tiros del asistente del líder regional del BJP, y más de 400 detenidos.

Con las reuniones de hoy y la ceremonia de mañana, se consuma el fin de 15 años de mandato de Banerjee y la toma del último gran bastión opositor por parte del nacionalismo hindú de Modi.