El brent sube un 1,23 % y supera los 101 dólares pendiente de la guerra en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,23 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense respecto de la última sesión, cuando acabó en 100,06 dólares.

El brent ganó terreno, después de tres jornadas consecutivas a la baja, tras producirse nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, que ponen en la cuerda floja el alto el fuego vigente desde hace un mes y ha vuelto a elevar la tensión en el estrecho de Ormuz.

Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la víspera que la tregua sigue vigente y su país continúa las negociaciones con Irán. "Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo", aseguró.

En este contexto, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada indicó este viernes en su boletín que los operadores siguen a la espera de la respuesta de Teherán al acuerdo de paz propuesto por Washington y, por el momento, confían en que el estrecho de Ormuz se reabrirá pronto.

"Si las tensiones disminuyen y el estrecho se reabre por completo, se podría eliminar un riesgo importante para el suministro mundial de petróleo", añadió.