El crucero Hondius cubre la mitad de la travesía entre Cabo Verde y la isla de Tenerife

El barco, con 144 personas a bordo, una de ellas fallecida, se encuentra ahora al oeste de Nuadibú (Mauritania), según la posición que facilita su sistema de localización AIS, el identificador GPS que están obligados a llevar todos los buques de más de 300 toneladas y todos los de pasajeros, sin distinción.

El Hondius ha navegado unas 427 millas náuticas (790 kilómetros) desde que salió el miércoles del fondeadero situado enfrente de la capital caboverdiana. Entre ese lugar y el destino en Tenerife, donde recalará sin entrar en puerto, hay aproximadamente 880 millas, 1.630 kilómetros.

Al partir de Cabo Verde, el capitán declaró, a través del sistema AIS, que llegaría a las islas Canarias de España al mediodía del domingo como hora estimada.

No obstante, la información que proporcionan las administraciones españolas sobre los preparativos para su llegada presupone que es posible que arribe antes, entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Cuando supere la latitud de Nuadibú, este mismo viernes, el crucero se encontrará ya formalmente en la zona SAR española ('de búsqueda y rescate', en inglés); es decir, en el área del Atlántico donde España ha asumido la obligación internacional de asistir cualquier emergencia marítima.

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Cuando se aproxime a 200 millas (370 kilómetros) entrará en la zona económica exclusiva (ZEE) de España. A partir de las 24 millas (44 Km) estará en aguas donde España tiene derechos de aduana y fiscalización. Y cuando se aproxime a menos de 12 millas de Tenerife (22 kilómetros) legalmente se hallará en España, en su mar territorial.

Cuando fondeé en Tenerife, especialistas sanitarios revisarán el barco y el estado de los pasajeros y la tripulación, sin que nadie por ahora presente síntomas de haberse contagiado. La operación será supervisada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pedido la colaboración de España para la repatriación aérea de los ocupantes a los respectivos países de origen.

Serán llevados a tierra en lanchas y al aeropuerto del sur de Tenerife cuando su avión esté dispuesto para volar.