El Ejército chino defiende pena de muerte en suspensión a dos exministros por corrupción

El Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) publicó un editorial después de que un tribunal militar condenara a ambos exministros por corrupción, en uno de los fallos de mayor alcance dentro de la campaña anticorrupción que sacude desde hace meses a la cúpula militar china.

Las condenas a muerte suspendidas son relativamente frecuentes en China en casos de corrupción y suponen que, si el reo no comete nuevos delitos y tiene un comportamiento adecuado durante el periodo en el que está vigente la suspensión, puede ver su pena conmutada a cadena perpetua.

Según el texto, los procesos contra Wei y Li reflejan la "firme determinación" de la dirección del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y de la Comisión Militar Central (CMC, principal órgano dirigente castrense) de castigar la corrupción dentro del Ejército.

El medio castrense acusó a los dos antiguos altos cargos de haber sufrido un "colapso de la fe", de perder la lealtad y de causar un "daño particularmente grave" a "la causa del Partido, a la construcción de la defensa nacional y a la imagen de los cuadros dirigentes".

"Cualquier persona, por alto que sea su cargo o grande que sea su poder, es igual ante la disciplina del Partido y la ley del Estado", señaló el editorial, que advirtió de que "no habrá indulgencia para la corrupción".

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El texto advierte de que "la lucha contra la corrupción debe avanzar con determinación", al tiempo que insta a los miembros del EPL a "mantener siempre una integridad política intachable" y "comprender la ley y la disciplina, tener claridad sobre las normas y reglamentos, y saber qué temer".

Wei, ministro de Defensa entre 2018 y 2023, fue declarado culpable de aceptar sobornos, mientras que Li, que ocupó la cartera entre marzo y octubre de 2023, fue condenado por aceptar y ofrecer pagos ilícitos, según informó el jueves la agencia oficial Xinhua.

Ambos recibieron pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

En este caso, las sentencias establecen además que, una vez conmutadas las penas conforme a la legislación china, Wei y Li no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.

Las condenas llegan en un contexto de purgas que han afectado a buena parte de la estructura militar, incluidos los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong, así como responsables de la Fuerza de Misiles y altos cargos del Estado Mayor Conjunto.

La CMC contaba con siete miembros tras el congreso del PCCh de 2022, pero en los últimos meses su composición efectiva se redujo a dos figuras: Xi Jinping, su presidente, que ostenta además los cargos de secretario general del PCCh y jefe del Estado, y Zhang Shengmin, vicepresidente.