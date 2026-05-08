El Gobierno de Kenia cree que 19 kenianos han muerto en la guerra de Ucrania

"Tenemos 19 kenianos que podrían haber muerto en Rusia y (...) una cifra de 32 desaparecidos en combate, por lo que no podemos estar seguros de si fueron capturados", afirmó en una comparecencia ante el Senado (Cámara alta del Parlamento) el ministro keniano de Asuntos Exteriores y de la Diáspora, Musalia Mudavadi.

Asimismo, Mudavadi detalló que 53 kenianos han sido repatriados hasta el momento y dos permanecen como prisioneros de guerra en Ucrania.

"Nuestros propios kenianos ni siquiera avisan a sus familiares cuando se van, lo mantienen en secreto (...) Esto significa que no se trata solo de secretismo ante las autoridades gubernamentales, sino que algunos de ellos son tan reservados que llegan al punto de negar la información incluso ante sus propios familiares. Esa es la complejidad de la situación a la que nos enfrentamos", añadió el ministro, según recogieron medios locales a última hora del jueves.

Mudavadi, que también ejerce de ministro principal del Gabinete, elevó también a 291 el número de kenianos alistados en las fuerzas rusas, una cifra todavía muy por debajo de los al menos 1.000 ciudadanos que estimó el pasado febrero el Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Kenia.

Según el NIS, los kenianos afectados estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

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Mudavadi viajó el pasado marzo a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y ambos Gobiernos se comprometieron a intercambiar información para combatir el tráfico humano, el contrabando y las redes de reclutamiento informal.

Después de ese viaje, el ministro keniano informó de que el Gobierno concedería una amnistía a los ciudadanos que "se alistaron ilegalmente" en las filas rusas.

Según la legislación keniana, el enrolamiento de ciudadanos en fuerzas armadas extranjeras sin la aprobación presidencial está prohibido y establece penas de hasta diez años de prisión, salvo que un tribunal determine que la participación no fue voluntaria.

Las estimaciones de kenianos alistados del NIS hacen pensar que las cifras que ha ofrecido, por su lado, el Gobierno de Ucrania son conservadoras.

Así, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han reportado la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando en el bando ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.