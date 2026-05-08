El Partido Verde británico consigue su primer alcalde en un barrio de Londres

A la espera de conocer esta tarde la composición total del consistorio, Garbett celebró su histórico triunfo, que pone fin a décadas de dominio laborista en este distrito del noreste de la capital.

"Voy a cambiar el sistema. Para eso me han elegido, para encabezar la lucha aquí en Hackney. Esta campaña nunca ha sido solo del Partido Verde. Innumerables personas, movimientos, organizaciones, partidos y comunidades se han unido para hacer posible este cambio", declaró la nueva alcaldesa.

La formación de Polanski espera ganar además una mayoría de concejales, un resultado que se prevé que se conozca hacia las 17.00 hora local (16.00 GMT).

Si se cumple el pronóstico, se tratará del primer ayuntamiento gobernado por los ecologistas en Londres, que cuenta con regidores propios en algunos de sus distritos, más allá del alcalde de toda la ciudad.

Hackney, junto con Lambeth, era uno de los principales objetivos del Partido Verde en estas elecciones, en las que se espera que el Partido Laborista, gobernante a nivel nacional, pierda por primera vez el control de distritos clave en la ciudad.

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En toda Inglaterra, donde se disputan 136 consistorios -de 317 que tiene la región- y unos 5.000 puestos de concejal, los Verdes han ganado hasta el momento 28 nuevos concejales (hasta sumar 53), si bien el gran triunfador en este punto del recuento es el partido populista de derechas Reform UK, que suma 414 a sus hasta ahora dos únicos asientos.

Los laboristas pierden de momento 263 concejales y se sitúan en 254, mientras que los conservadores bajan 182, hasta 265.