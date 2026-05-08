El petróleo de Texas sube un 0,42 % hasta 95,30 dólares el barril

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,49 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos en el golfo Pérsico. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las fuerzas estadounidenses habían destruido los objetivos iraníes involucrados en el enfrentamiento, incluyendo pequeñas embarcaciones y drones.

También advirtió de que Irán enfrentaría nuevos ataques militares si no llegaba a un acuerdo nuclear.

No obstante, Trump, en una llamada con un reportero de ABC News el jueves, insistió en que el alto el fuego sigue vigente, afirmando que los ataques fueron "solo un gesto de buena voluntad".