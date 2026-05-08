El primer ministro eslovaco dice desde Moscú que el conflicto ucraniano se acerca a su fin

"Estoy convencido de que nos acercamos al fin del conflicto ruso-ucraniano", dijo el dirigente eslovaco a la prensa rusa poco después de aterrizar en la capital de la Federación.

Fico, quien mañana se reunirá en el Kremlin con el líder ruso, Vladímir Putin, aseguró que el mensaje principal que le quiere trasladar a su homólogo es la necesidad de dialogar.

"El mensaje principal que quiero transmitir al presidente Putin, la palabra clave, es diálogo. Debemos reunirnos y hablar. Apoyo plenamente cualquier tipo de alto el fuego. Creo que es cien veces mejor sentarse a la mesa y negociar", señaló el mandatario.

Fico depositó flores en la Tumba del Soldado Desconocido, junto a la muralla del Kremlin, y lamentó que la historia se esté tergiversando en Europa.

"Creo que no hay otra nación en el mundo que tenga un sentido tan profundo de lo que sucedió entre 1941 y 1945. Deseo que el pueblo ruso conserve este sentimiento, para que no se repita lo que está ocurriendo ahora en los países europeos, donde se distorsiona la historia y, por supuesto, no hay respeto por lo sucedido entre 1941 y 1945", dijo.

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Fico llegó a Moscú para reunirse con Putin y participar en los festejos con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, aunque adelantó que esta vez no asistiría al desfile militar en la plaza Roja que se celebrará este sábado, 9 de mayo, sin dar más detalles sobre las razones.

Se espera que en el evento estén presentes este año los líderes de cinco países, incluidos los mandatarios de Uzbekistán y Kazajistán, cuyos países formaron parte de la antigua Unión Soviética (URSS).