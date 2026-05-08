Estos juzgarán a Hernán Rivas: Uno de ellos tiene título de la Universidad Sudamericana

Esta tarde, la Corte conformó el Tribunal para el juicio oral y público contra el senador cartista Hernán David Rivas Román por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, que tienen una expectativa de hasta 11 años y meses de cárcel (por concurso de hechos). Entre el tríduo de jueces, llamó la atención el del juez Héctor Luis Capurro Radice.

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Según su propio currículum, que obra en la página de la Corte Suprema de Justicia, Capurro Radice posee un “Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, título otorgado por la Universidad Sudamericana con aprobación de la mesa examinadora Sobresaliente Cum Laude”.

La Universidad Sudamericana es punto central de la causa contra Rivas, ya que dicha casa de estudios es la misma que otorgó el supuesto título falso de abogado de Rivas, mediante el cual luego accedió a ser miembro e incluso presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Según el registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el titulo de doctorado que ostenta Capurro Radice data del 23 de septiembre de 2013, periodo en controversia en el caso de Rivas.

Independientemente de la posible duda con el título, tanto la defensa del legislador como la Fiscalía podrían apelar este hecho y considerarlo un causal de inhibición.

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Otro antecedente poco feliz de Capurro es que fue presidente del Tribunal que “blanqueó” al exdiputado Tomás Fidelino Rivas (ANR) en el caso “Caseros de Oro”.

En diciembre de 2021, Capurro y otros miembros del Tribunal de Sentencia declararon la extinción de la causa por supuesta estafa y, por ende, el sobreseimiento definitivo del exdiputado Rivas.