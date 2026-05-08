El robo de cargamentos de droga entre narcos desata una escalada de violencia en Panamá

Un ejemplo de estos "tumbes" es el decomiso en las últimas semanas de paquetes con droga que resultaron ser falsos, según los análisis hechos por las autoridades tras incautarlos en contenedores situados en puertos de Panamá, como explicó en las últimas horas el fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal.

Esta modalidad en auge, según Villarreal, "consiste en implantar paquetes falsos" en los contenedores, "queriendo hacerle ver tanto a los dueños de la sustancia ilícita como a los destinatarios que las autoridades la han incautado", y "la verdadera queda en manos de las organizaciones criminales panameñas".

"Este tipo de modalidad genera grados de violencia porque ya esto ha sido conocimiento de las organizaciones criminales", entonces viene "obviamente la venganza por parte de los propietarios de la droga como por las personas que son los destinatarios de la droga (...) que se refleja en la ola de homicidios que mantenemos en el país", aseguró el fiscal.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en los tres primeros meses del año se registraron 131 homicidios en Panamá, por debajo de los 139 del mismo lapso del año anterior, pero solo en marzo se contabilizaron 53, diez más que en el mismo periodo de 2025.

Las estadísticas oficiales de abril aún no se han publicado, pero los medios locales informan de más casos de doble homicidio, y de asesinatos a tiros a plena luz del día y en la vía pública, una situación que no era usual en este país.

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Las autoridades atribuyen al menos el 70 % de los homicidios que se registran en el país a las pandillas. En Panamá hay más de 180 de estos grupos que actúan como operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.

Villarreal aseguró que para las autoridades esta modalidad de "tumbe" representa "una gran preocupación" porque si bien parte de la esa droga "se ha podido incautar posteriormente, otra aún se mantiene oculta".

Según los datos de la Policía Nacional, en lo que va de año se han incautado más de 8 toneladas de droga en los distintos puertos del país.

"En lo que va de este año llevamos más de 1.435 personas procesadas por delitos relacionados con droga, y llevamos incautaciones que superan las 34 toneladas de droga. Con esto reafirmamos la lucha constante que vamos a mantener contra los narcotraficantes y contra las estructuras criminales que operan tanto dentro como fuera de nuestro país", dijo el fiscal Villarreal.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.