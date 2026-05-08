El senador Rick Scott dice que EEUU debe "restituir" las sanciones contra Delcy Rodríguez

El parlamentario republicano lamentó -en X- que Quero Navas fuera "secuestrado, torturado, aislado y asesinado" por agentes vinculados al Gobierno que ahora encabeza Rodríguez.

Según relató Scott, la madre del fallecido, identificada como Carmen, lo buscó durante dieciséis meses en distintos centros de detención, mientras el régimen ocultaba que el preso habría sido asesinado y enterrado meses antes.

Quero Navas "fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro", expresó en la red social el exgobernador de Florida.

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar estadounidense que lo depuso y trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

La presidenta encargada "debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo", añadió Scott.

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Así mismo, el senador reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los desaparecidos, y aseguró que los responsables de estos hechos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional.

En la víspera, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a grandes y pequeños partidos de la oposición de Venezuela, condenó la muerte de Quero Navas, después de que el Gobierno confirmara que su deceso ocurrió hace casi un año y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La plataforma dijo que el Estado venezolano, "burlándose de su familia" le negó la amnistía al opositor "por no calificar como beneficiario", cuando ya había muerto.

Quero Navas estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos de la ONG Foro Penal, el "motivo aparente" de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.