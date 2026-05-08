El Sinn Féin norirlandés augura "un cambio sísmico" en Reino Unido por avance nacionalista

Aunque no hubo comicios en el territorio de Irlanda del Norte, O'Neill celebró los resultados del Partido Nacional Escocés (SNP), que se encamina a conseguir su quinto mandato consecutivo al frente del Gobierno de Edimburgo, y de Plaid Cymru en Gales, que se perfila por primera vez como la formación más votada en esa nación histórica.

El Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), hizo historia en 2022 al ganar por mayoría en la provincia de Irlanda del Norte y, desde entonces, encabeza el Ejecutivo de poder compartido con el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP).

En opinión de la ministra principal norirlandesa, la perspectiva de que haya gobiernos nacionalistas al mismo tiempo también en Escocia y Gales demuestra que la unión del Reino Unido "se está rompiendo por las costuras".

"Todo apunta a que el resultado supondrá un cambio sísmico en la política, que envía un mensaje muy claro de que la gente está cansada de las ataduras de Westminster", en alusión al Gobierno y Parlamento británicos.

"Creo que el terreno común que claramente compartimos, que yo comparto, con el SNP y Plaid Cymru está en el ámbito de la autodeterminación nacional", afirmó.

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La viceministra principal del Gobierno norirlandés, Emma Little-Pengelly, del DUP, opinó por su parte que los resultados regionales "indican un deseo de cambio", pero ese cambio "no tiene que ver con la cuestión constitucional" de la pertenencia al Reino Unido.

"La gente está frustrada con quienes están actualmente en el poder", declaró.

El primer ministro de la República de Irlanda, Micheal Martin, expresó cautela a la hora de comentar sobre la política "de otra jurisdicción", pero advirtió contra "extrapolar el resultado de unas elecciones locales al de unas posteriores elecciones generales, porque son dos cosas completamente distintas".

Además de elegirse los Parlamentos de Escocia y Gales, el jueves hubo elecciones municipales parciales en Inglaterra, donde el gran ganador ha sido el partido populista de derechas Reform UK, que lidera en número de concejales frente a las pérdidas de conservadores y laboristas.