El Supremo indio aborda la mutilación genital en el ecuador de un megaproceso sobre la fe

La sala especial de nueve jueces presidida por Surya Kant pasó a examinar la legalidad del rito practicado en la India por la minoría chií Dawoodi Bohra.

El tribunal utiliza este caso extremo para definir si prácticas consideradas "esenciales" por una religión pueden ser invalidadas por violar el derecho a la salud y la dignidad (Artículos 25 y 26 de la Constitución india).

"Lo que nosotros establezcamos es para una civilización, y esa civilización es la India. La India debe progresar, pero hay una constante en nosotros que no podemos romper y eso es lo que nos preocupa", afirmó la magistrada BV Nagarathna.

Un momento de tensión se produjo durante la defensa del 'khatna' (mutilación genital) en la comunidad chií Dawoodi Bohra. El abogado defensor, Nizam Pasha, intentó justificar el procedimiento, que la OMS clasifica como mutilación de Tipo 1, alegando que se trata de una "circuncisión simbólica" destinada a "aumentar el placer sexual de las mujeres".

Pero el argumento fue cortado por el juez Ahsanuddin Amanullah: "¡De qué está hablando! Tenga sus hechos claros. Es justo lo contrario", respondió el juez.

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Por su parte, el magistrado Joymalya Bagchi subrayó que el objetivo real del rito es el "control de la autonomía sexual" de la mujer y que la Constitución permite intervenir costumbres por motivos de salud pública.

Aunque el caso fue impulsado hace ocho años por Masooma Ranalvi y otras supervivientes, la audiencia específica arrancó ayer y continúa este viernes.

Ranalvi detalló a EFE que, pese a la resistencia de los líderes religiosos, "la presentación de los argumentos a cargo del abogado, Siddharth Luthra, fue muy bien recibida por los nueve jueces de la sala".

Luthra denunció ante el tribunal que la práctica se realiza en niñas de tan solo siete años y provoca un "cambio irreversible en sus cuerpos que afectará su salud sexual y reproductiva".

El origen de este megajuicio se remonta a la polémica sentencia de 2018 sobre el templo de Sabarimala, en Kerala, donde el Supremo ordenó el fin de la prohibición de entrada a mujeres "en edad de menstruar", consideradas impuras por los sectores más tradicionales del hinduismo.

Aquel fallo contra una tradición sagrada del hinduismo desató una crisis social y obligó al tribunal a agrupar ahora causas tan diversas como el acceso a las mezquitas, a los templos parsis o la propia mutilación genital para decidir si la "moralidad constitucional" está por encima de los dioses.

El proceso aborda también el impacto de la excomunión, una práctica que el abogado Raju Ramachandran calificó de "muerte civil", al privar a los disidentes del derecho a rezar en sus mezquitas o ser enterrados en sus cementerios.

Actualmente, la India no tiene una ley que prohíba la ablación, por lo que el Estado se escuda en la "falta de datos oficiales" para evitar documentar la práctica.