Eric Clapton, golpeado por la funda de un vinilo durante un concierto en Madrid

Fue en el momento en que se encendieron las luces en el Movistar Arena, un recinto con capacidad para más de 15.000 personas, y después de que sonara 'Cocaine', el clásico de J.J. Cale que marcó el clímax de la velada tras 80 minutos de concierto y trece canciones.

Según lo estipulado inicialmente en el repertorio, aún debía sonar como bis 'Before You Accuse Me'.

En el vídeo que ha circulado por redes sociales puede verse que Clapton se encamina con una sonrisa fuera del escenario y que entonces, para su sorpresa, la funda de un vinilo le golpea en el pecho. El grupo ya no volvió a presentarse ante el público tras ello.

EFE ha vuelto a contactar este viernes con la promotora, que no ha ofrecido ninguna actualización sobre si ese fue el motivo por el que el espectáculo concluyó en ese momento, a diferencia de lo que había sucedido con el resto de la gira europea.

El concierto de Madrid fue el primero que ofrecía el músico británico en España en más de 20 años.

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El artista, de 81 años de edad y con más de seis décadas a sus espaldas como uno de los grandes embajadores del rock y del blues de la historia, además de como uno de sus grandes guitarristas, tiene otra cita pendiente en este país el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.