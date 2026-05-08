Expertas de la ONU sobre personas afrodescendientes visitarán México del 11 al 20 de mayo

Además, recabarán información sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y sostendrán reuniones con autoridades, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México) explicó este viernes que en su vista el grupo de expertos también promoverá el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

Precisó que la delegación del Grupo de Trabajo estará integrada por Isabelle Mamadou, actual presidenta‑relatora, y Catherine Namakula, quienes mantendrán reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial.

También se reunirá con personas y comunidades de ascendencia africana, organizaciones de la sociedad civil, así como con otras personas que trabajan en temas de racismo y discriminación racial.

El Grupo de Trabajo, que estará en el país por invitación del Gobierno mexicano, visitará los estados de Veracruz (Córdoba y Yanga), Guerrero (Acapulco y Cuajinicuilapa) y Oaxaca (El Azufre).

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En el cierre de su visita, las expertas ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo en la oficina del PNUD en Ciudad de México.

El Grupo de Trabajo, que también integran Barbara G. Reynolds, Miriam Ekiudoko y Phillip Binondo, presentará un informe sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos durante su 63 período de sesiones, previsto para septiembre y octubre de 2026.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas afrodescendientes fue establecido el 25 de abril de 2002 por la entonces Comisión de Derechos Humanos, como seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001.