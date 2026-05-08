Expresidente de la empresa estatal argentina de energía nuclear es imputado por corrupción

La investigación se centra en consumos realizados en discotecas, peluquerías, perfumerías y tiendas de ropa, entre otros rubros, realizados alrededor del mundo entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La imputación, a la que accedió EFE, fue realizada por el fiscal Ramiro González por los supuestos delitos de defraudación en la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de un funcionario público.

Los gastos fueron revelados en el anexo de un informe público de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también es investigado por corrupción, presentó el miércoles 29 de abril al Congreso.

Dicho reporte no individualiza al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisa si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales.

La investigación comprende, por lo tanto, también a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, así como a los titulares o usuarios de las tarjetas corporativas.

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Reidel, quien asumió la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en abril de 2025 y dejó su cargo en febrero de este año, negó -el pasado viernes en su cuenta de la red social X- haber realizado los gastos.

"Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicios de playa ni free shop, ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta", aseguró el exfuncionario.

Ese mismo viernes, Juan Martín Campos, actual presidente de la empresa estatal, anunció -en su cuenta de X- que había eliminado el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes.

El hoy imputado fue elegido como presidente de Nucleoeléctrica por el jefe de Estado argentino Javier Milei, para quien se desempeñó como jefe de asesores hasta julio de 2025.

Reidel dejó su cargo en medio de sospechas de sobreprecios en la licitación de un servicio de limpieza, tras una denuncia presentada por el sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que por el momento no está incluida en esta causa.