Extraditan a un dominicano a Puerto Rico por asesinato y porte ilegal de armas

El hombre fue identificado como Miguel Isaac Miguel Jiménez, trasladado por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fue entregado a agentes federales estadounidenses, quienes lo condujeron hacia Puerto Rico para que responda ante la justicia por los hechos criminales que se le atribuyen.

De acuerdo con un comunicado de la DNCD, el dominicano era requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, bajo cargos de asesinato en primer grado, porte y uso ilegal de arma de fuego, así como suministro de armas a terceros, en violación de las leyes de ese territorio.

Las autoridades destacaron en la nota que esta extradición "representa otro importante resultado de la sólida cooperación bilateral" entre la República Dominicana y los Estados Unidos en materia de seguridad, persecución del crimen organizado y captura de fugitivos internacionales.