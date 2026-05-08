Felipe VI y Mulino resaltan la estrecha relación entre España y Panamá

Los dignatarios "conversaron ampliamente sobre programas de cooperación, inversiones, comercio, seguridad, energía, el sector marítimo y geopolítica internacional" durante un encuentro celebrado en San José en el marco de la asunción de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica, informó un comunicado de la Presidencia de Panamá.

"Tenemos que apoyarnos mucho en comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí", dijo Felipe VI, quien "reconoció que Panamá es un gran facilitador del comercio internacional", de acuerdo con la misiva oficial panameña.

Mulino, por su parte, explicó las bondades que ofrece Panamá como destino de inversión productiva, habló de los grandes proyectos de infraestructura del país y del auge del turismo en esta nación bañada por los océanos Atlántico y Pacífico y dueña del Canal interoceánico por el que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

El mandatario panameño "también agradeció a Felipe VI el apoyo de España en el tema de las listas discriminatorias (de la Unión Europea), señalando que el país ya ha logrado salir de dos de estas y está haciendo lo necesario para salir de la fiscal, la última en la que queda", así como por "los programas sociales en los que coopera España con Panamá".