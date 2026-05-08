Fitch Ratings ratifica calificación de Nicaragua en 'B' con perspectiva estable

Según Fitch, esta calificación refleja la continuidad de políticas fiscales prudentes, la permanencia de superávits fiscales y externos, así como el fortalecimiento sostenido de los indicadores de deuda y de las reservas internacionales, indicó el banco emisor en una nota.

La agencia calificadora también destacó que Nicaragua registró en 2025 un superávit fiscal récord de 3,5 % del producto interior bruto (PIB), impulsado por una sólida recaudación tributaria y una adecuada gestión de las finanzas públicas, señaló la entidad monetaria.

Asimismo, resaltó que la deuda pública continuó disminuyendo y se mantiene en niveles inferiores al promedio de países con calificación similar.

La agencia subrayó, además, que el crecimiento económico se fortaleció en 2025, impulsado por el consumo y la inversión pública y privada, y que proyecta un crecimiento estable en 2026 y 2027.

Finalmente, Fitch resaltó el fortalecimiento de la posición externa, la acumulación de reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, el deslizamiento cambiario de 0 % y el crecimiento sostenido del crédito.

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Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.