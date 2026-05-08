Fráncfort cae un 1,32 % por el escepticismo sobre el fin de la guerra en Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 1,32 % hasta 24.338,63 puntos, pero acumula esta semana una subida del 0,2 %.

La economía estadounidense creó en abril 115.000 empleos, más de lo previsto, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3 %, pero estas cifras apenas tuvieron repercusión en la renta variable alemana.

La tensión ha aumentado en el estrecho de Ormuz tras el intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el alto al fuego se mantiene, pero amenazó con mayor fuerza militar contra Irán si no hay acuerdo.

Algunos datos económicos de Alemania apuntalaron la tendencia negativa de la renta variable de este país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La producción de la industria manufacturera alemana cayó en marzo un 0,7 % respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 2,8 % en términos interanuales.

El fabricante de armamento Rheinmetall se desplomó un 9,2 %, hasta 1.218,40 euros, mínimo desde abril de 2025, después de comentarios negativos de analistas del banco de inversión estadounidense JP Morgan y de Bernstein Research.

Commerzbank, que quiere se adquirido por el italiano UniCredit, bajó un 3,9 %, hasta 35,47 euros, después de presentar un resultado récord en el primer trimestre, anunciar el recorte de otros 3.000 empleos y pese a subir sus pronósticos de beneficio para este año.

El fabricante de chips Infineon avanzó un 3,6 %, hasta 61,66 euros, pero el de software para empresas SAP perdió un 3,4 %, hasta 146,20 euros.