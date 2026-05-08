Gobierno alemán dice que 9 de 10 jóvenes responden al formulario de nuevo servicio militar

En un comunicado, el Ministerio afirmó que el 86 % de los jóvenes ha rellenado hasta ahora el formulario en el plazo previsto de cuatro semanas, un porcentaje que aumenta hasta el 90 % teniendo en cuenta a los que lo habían hecho tras recibir un recordatorio.

Defensa explicó que todavía no se han impuesto las sanciones previstas para los varones que no respondan el formulario, una medida administrativa que todavía está en proceso de preparación, y anunció que ésta tendrá una cuantía máxima de 250 euros.

Tras las informaciones aparecidas en los medios alemanes en los últimos días, el comunicado también aclaró que hasta el 29 de abril se habían enviado las claves para acceso al formulario a más de 206.000 personas que acaban de cumplir los 18 años.

En el caso de las personas "de otro género", es decir, mujeres, para las que la cumplimentación es de carácter voluntario, la cuota de respuesta se encuentra aproximadamente en el 3 %, comunicó Defensa.

En base a la nueva ley sobre el servicio militar, los varones están obligados a responder a una serie de preguntas sobre su idoneidad física y su disposición para realizar un servicio militar voluntario de al menos seis meses.

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A continuación, los interesados reciben información sobre las posibilidades de asesoramiento o de someterse a un muestreo o una evaluación de sus aptitudes para prestar el servicio en cuestión en las Fuerzas Armadas o Bundeswehr.

La meta del ministro de Defensa, Boris Pistorius, es incrementar la cifra de soldados en activo de los aproximadamente 180.000 actuales hasta 260.000 en 2035 y la de reservistas de 60.000 a 200.000.

En caso de que ese objetivo no se consiga, queda abierta la posibilidad de que se cubra el número de soldados que falten a través del reclutamiento forzoso, si la situación de seguridad lo requiere.