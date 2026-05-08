Gobierno coordina apoyo a afectados en México por suspensión de aerolínea Magnicharters

En una nota informativa, la dependencia señaló que estableció contacto con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados por la interrupción de operaciones de la aerolínea, en especial por los paquetes turísticos contratados con la empresa.

La Sectur expresó su solidaridad con el sector de intermediación turística y afirmó que, desde que se conoció públicamente la situación de Magnicharters, activó esa coordinación "para explorar alternativas" que permitan dar continuidad, “en la medida de lo posible”, a los servicios turísticos comprometidos.

Dentro de esa mesa, la dependencia convocó a operadores aéreos con presencia en los destinos afectados para revisar opciones de reubicación de pasajeros, aunque aclaró que estas alternativas dependen de la disponibilidad de inventario y de las condiciones comerciales de cada compañía.

Turismo de México precisó que la decisión final sobre dichas opciones corresponde a las empresas privadas, mientras que la dependencia continuará facilitando el diálogo entre las partes.

La dependencia también indicó que se mantiene en contacto con la Profeco para orientar a los consumidores sobre los mecanismos disponibles para presentar quejas, reclamaciones y procedimientos conciliatorios.

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Además, llamó a la ciudadanía y a las agencias de viajes a mantener contacto con Profeco y con la Sectur.

Esto para orientar a ambas partes, a los clientes para informarles que el "incumplimiento deriva de una decisión unilateral de la aerolínea", documentada por la autoridad federal, y, además, acercarse a Profeco para recibir asesoría.

Mientras que a las agencias que vendieron paquetes les dijo que pueden acudir a la institución como proveedores intermediarios afectados, con la documentación de los contratos suscritos con Magnicharters y los montos no recuperados.

La Sectur reconoció que las agencias de viajes, muchas de ellas micro y pequeñas empresas, son un pilar de la política turística nacional, por lo que aseguró que mantiene contacto con ellas y con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Magnicharters anunció el 11 de abril que no podría cumplir con sus vuelos programados durante dos semanas por “problemas logísticos”.

Después, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil, suspendió temporalmente su Certificado de Operador Aéreo tras detectar falta de capacidad financiera que podía representar un riesgo para la seguridad operacional.

La autoridad había señalado que, si la empresa no acreditaba la solvencia requerida, procedería la revocación definitiva de su concesión y del certificado, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.