Grupo Xcaret niega "amenazas o instrucción alguna" de Sheinbaum sobre Díaz Ayuso

El grupo empresarial asegura en un comunicado que ni Sheinbaum "ni ningún funcionario del Gobierno de México" han ordenado nada con respecto a los galardones por la participación en la gala que se celebrará mañana sábado de Díaz Ayuso, quien se encuentra en el país en una polémica visita política a la que ahora ha decidido poner fin y regresar a España de forma anticipada.

"En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", afirma un comunicado previo emitido por el Gobierno regional madrileño.

El Grupo Xcaret niega que eso haya ocurrido y señala que el evento de Premios Platino Xcaret "representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana".

"Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región. A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana", añade el comunicado del grupo empresarial mexicano,

Esta semana "celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos", detalla.

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Por eso, "debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica".

Ayuso anunció hoy la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no acudirá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al "clima de boicot" propiciado por "el Gobierno de ultraizquierda mexicano", con la presidenta Sheinbaum a la cabeza.

"Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid", señala el comunicado del Gobierno regional madrileño.

La presidenta madrileña ha protagonizado numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.

Además, el viaje ha sido muy criticado por la oposición política de la región de Madrid, que alega que tiene una agenda vacía.

Por su parte, Sheinbaum ha criticado la visita en lo que ha calificado como una alianza política "de la derecha internacional" con la derecha mexicana y ha incluso insinuado que puede afectar a la normalización de la relación bilateral entre México y España.