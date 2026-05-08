Guillermo del Toro pensó que ‘El laberinto del Fauno’ iba a ser su última película

El cineasta mexicano se encuentra en Londres tras obtener la máxima distinción del séptimo arte británico ‘Miembro de Honor del Instituto Británico’ el pasado miércoles, distinción que le fue entregada de las manos de la actriz Cate Blanchett y su colega de profesión JJ Abrams, por su prolífica trayectoria.

En el evento ‘En conversación con Guillermo del Toro’, moderado por Jason Wood, Del Toro desveló la inseguridad que sintió tras ‘El laberinto del Fauno’ (2006), pese a ser el filme que le abrió las puertas a la Academia de los Oscars.

“Pensé que no había más futuro para mí. Era muy complicado conseguir películas de la forma que a mí me gustaba hacer”, desveló ante el asombro de un auditorio repleto de seguidores

Del Toro comenzó pronto a verse atraído por el celuloide: a sus 8 años de edad ya jugueteaba con su cámara Super 8 y creaba sus primeras historias; después, en su México natal, escribió y dirigió varios episodios de la serie ‘La hora marcada’ en 1988.

Del Toro no rehuyó ninguna de las preguntas, lo que llevó al inicio de su marcado amor por los monstruos, como así reflejan la mayoría de sus creaciones incluida la reciente adaptación de la novela de Mary Shelley, 'Frankenstein', una de las últimas sensaciones de la gran pantalla.

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“Una noche pedí (al monstruo de mi casa) que si me dejaba ir a hacer pis seríamos amigos para siempre (...) y les adoro desde aquel día. Son mis criaturas favoritas.”

Para el director natural de Guadalajara (México), estas criaturas “tienen un poder de sanación, cuando la película conecta contigo.”

Del Toro entra, con este nombramiento honorífico en Londres, en una distinguida lista en la que se encuentran Elizabeth Taylor, Orson Welles, Thelma Schoonmaker, Martin Scorsese, Tilda Swinton, la propia Cate Blanchett o más recientemente Christopher Nolan y su predecesor, Tom Cruise.

“La única razón por la que la gente está contigo es cuando eres puro, y eso lo soy, el 100% de lo que ves en las películas soy yo”, afirmó en la distendida charla que duró una hora y media.

Su andadura comenzó ‘La invención de Cronos’ (1992) y desde entonces más de una decena de películas como por ejemplo ‘El espinazo del diablo’ en 2001; ‘Blade II’ (2002) en la que trabajó con Wesley Snipes o la historia de ‘Hellboy’ (2004 y 2008).

No fue hasta en 2018 cuando se hizo con la dorada estatuilla gracias a ‘La forma del agua’, en dos ocasiones, ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Director’; y después a su adaptación de Pinocho (2022) consiguió ‘Mejor Película de Animación’.

La Academia Británica de Cine (BFI, por sus siglas en inglés) festeja la contribución del director mexicano a la industria del séptimo arte durante este mes, con un maratón de todas sus películas, y diferentes actividades hasta el próximo 31 de mayo.