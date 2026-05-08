Guyana se muestra cauto, pese al interés por su petróleo en medio de la guerra en Irán

La producción de crudo de Guyana promedió en los últimos meses alrededor de 918.000 barriles diarios (bpd) en el Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil junto con sus socios Hess y CNOOC.

Aunque los datos son alentadores, el Gobierno de Guyana prefiere ser prevenido ante el interés por su producción petrolera dado el aumento de los costos del transporte y los bienes.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reconoció esta semana -en una conferencia organizada por el Instituto Baker en Houston- que se está produciendo una bonanza, pero afirmó que su Gobierno debe mantenerse alerta ante la volatilidad.

"Si bien observamos un aumento en los ingresos provenientes del crudo, vemos un incremento masivo (de los precios) en todos los demás sectores", dijo Ali, al mencionar el transporte, los fertilizantes, los alimentos, los seguros y los productos farmacéuticos.

De hecho, los precios del combustible ya se han disparado en Guyana en las últimas semanas. Si bien el país produce petróleo, carece de refinerías y debe importar gas y diésel para la compañía eléctrica estatal, así como para la industria manufacturera.

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La Agencia de Energía de Guyana informó recientemente que los costos de importación de gasolina aumentaron el 38,5 % entre febrero y marzo, debido a la inestabilidad del mercado petrolero.

En declaraciones a los medios locales, el ministro de Finanzas, Ashni Singh, describió la situación como una "bendición a medias", ya que el país sigue expuesto, pese a que se espera que obtenga mayores ingresos por sus exportaciones de petróleo debido a estos precios más altos.

"Guyana es parte del sistema económico y comercial global. Seguimos importando materias primas, incluidos combustibles refinados, y dado que importamos estos productos, existe la posibilidad de que se trasladen las presiones inflacionarias, como estamos presenciando", afirmó Singh.

Para abordar las necesidades energéticas, el Gobierno liderado por Ali está considerando alianzas con países geográficamente cercanos a Guyana que podrían refinar su petróleo a un menor costo.

También se está financiando un proyecto llamado Gas-to-Energy para transportar gas natural desde alta mar hasta una planta y generar electricidad, pero este tiene un considerable retraso.

La producción comercial de petróleo en la costa de Guyana, que comenzó en 2019, ha supuesto una revolución económica en un país que era pobre y cuyo crecimiento dependió durante décadas del sector minero (oro y bauxita) y de la agricultura.

El país sudamericano, de apenas un millón de habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que la economía de Guyana crecerá en 2026 el16,2 %, tras el hito alcanzado en 2022, cuando el crecimiento económico fue de un 63 %.

ExxonMobil Guyana espera contar para 2030 con una capacidad de producción de petróleo total de 1,7 millones de bpd, provenientes de ocho proyectos.