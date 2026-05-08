Hacen pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en México por caso del Rancho Izaguirre

Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, contó este viernes a EFE que entre las 1.800 prendas y objetos personales encontradas en el Rancho Izaguirre pudo reconocer una playera negra desteñida que perteneció a su hijo, desaparecido desde 2023.

“Pregunté a alguien de la Fiscalía (General) de la República y me dice que todas esas prendas y todo lo que encontraron ya no está aquí, que ya lo llevaron a (Ciudad de) México y que como es parte de una carpeta de investigación ya no tenemos acceso a ellas”, dijo.

González, originaria del estado de Guanajuato (centro norte de México), pide a las autoridades federales que confronten su ADN con el de su hijo y le permitan entrar al predio encontrado hace un año y, en el que considera, no se ha escarbado ni investigado lo suficiente.

“(Al enterrarlos) aparte de la bolsa les ponen cal encima y (los sepultan) hasta tres metros abajo (de la tierra). Lo digo porque estoy en un colectivo donde hemos encontrado (fosas) y eso es lo que están haciendo. Yo no creo que hayan escarbado tres metros en ese lugar (el Rancho Izaguirre), hace falta buscar”, afirmó.

Esta es la segunda ocasión en la que la Fiscalía realiza jornadas de toma de muestras de ADN en Jalisco, el estado que, hasta marzo de este año, contabilizaba 16.079 casos, según el registro estatal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, mientras que en el país la crisis supera los 130.000 casos.

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En conjunto con universidades y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco, la dependencia federal reúne las muestras para facilitar la confrontación de ADN y la identificación de personas.

Cecilia Aguirre aseguró que uno de los pantalones encontrados en el Rancho Izaguirre es de su hijo Oscar Miguel Ángel Flores, desaparecido en 2020.

Su certeza prevalece aunque las autoridades no le han permitido la identificación directa de la prenda de vestir.

“En ese momento yo quería venir pero no pudimos, no nos dejaban y ahora nos apoyaron a traernos a hacernos (la prueba) del ADN. Venimos con la esperanza de que si no en vida lo encuentro, por lo menos quiero sus restos. Este dolor de madre es tan fuerte que no nos deja vivir”, dijo.

Las asistentes denunciaron que aunque en sus estados han realizado procedimientos similares, el banco de datos se queda en manos de las autoridades locales y no se coteja con los de otras entidades para facilitar la localización de sus familiares desaparecidos.

En marzo pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la realización del protocolo para la cadena de custodia de las prendas y artículos encontrados en el Rancho Izaguirre, considerados evidencias criminales.

Dichas conductas vulneraron “los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia” de las personas desaparecidas y sus familiares, sentenció la dependencia.