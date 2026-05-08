Influyente clérigo pide "liberar" a Irak de injerencia extranjera y desmantelar milicias

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el clérigo pidió al primer ministro designado Ali al Zaidi -que tiene el encargo de formar Gobierno próximamente- "trabajar con diligencia y sinceridad por la independencia de Irak, libre de toda injerencia extranjera (ni oriental ni occidental)".

Al Sadr se refirió así de forma velada a la influencia que tienen tanto Estados Unidos como Irán en el país árabe, en un contexto de máxima tensión por la guerra de Oriente Medio y ante las acusaciones de Washington de que Bagdad está dando apoyo a Teherán en forma de mecanismos para evitar sanciones y mediante milicias proiraníes.

Precisamente, el clérigo pidió transformar "cuanto antes" estos grupos armados en "una organización religiosa" o humanitaria y, de hacerse, prometió disolver su milicia, la poderosa Saraya al Salam, una formación inicialmente creada bajo el nombre de Ejército Mahdi para luchar contra la ocupación estadounidense de 2003.

Para ello, aseguró que es imprescindible "evitar los favoritismos en la formación del Gabinete", al tiempo que exigió "excluir por completo a cualquier persona vinculada a un grupo armado", ya que gran parte de las milicias que operan bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas iraquíes cuentan con un brazo político y representación parlamentaria.

Al Sadr, cuyo movimiento es nacionalista iraquí y no mantiene vínculos con Irán, se convirtió en una figura central en Irak tras la caída del ex dictador Sadam Husein en 2003, cuando emergió como opositor a la ocupación de Estados Unidos y se erigió como símbolo de la resistencia chií, una rama del islam reprimida durante el anterior régimen.

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El clérigo cuenta con millones de seguidores entre las clases más populares chiíes y ha sido capaz de movilizar protestas masivas contra la corrupción, ha llamado en varias ocasiones al boicot electoral y ha condicionado la estabilidad política del país.