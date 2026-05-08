Irán captura un petrolero por "obstaculizar las exportaciones" de petróleo iraníes

“Los comandos navales del Ejército de la República Islámica de Irán detuvieron, durante una operación especial, al petrolero Ocean Koi (OCEAN KOI), que había infringido la normativa y estaba intentando obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”, indicó Tasnim.

La agencia, vinculada con la Guardia Revolucionaria, no ofreció detalles de cuándo fue capturado el buque ni donde se encuentra, ni su bandera.

La web especializada en tráfico marítimo Marine Traffic indicó que el buque tiene bandera de Barbados.

El apresamiento del petrolero se produce después de que anoche Irán y Estados Unidos intercambiarán ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión; en unos ataques que contradicen los supuestos avances en las conversaciones de paz.

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A finales de abril, Irán capturó dos buques por “operar sin los permisos necesarios” y que fueron conducidos a su costa.

Irán ha establecido un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico(PGSA, por sus siglas en inglés), que coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz.