Justicia de Perú rechaza por segunda vez pedido de Fiscalía para detener a jefe electoral

La decisión fue tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundado un recurso presentado por la Fiscalía contra una resolución de primera instancia que ya había rechazado esa solicitud, según informó el estudio Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa de Corvetto, que publicó parte de la resolución en sus redes sociales.

El tribunal superior ratificó lo resuelto el pasado 23 de abril por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado en la investigación se sigue contra Corvetto y otros exfuncionarios de la ONPE por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, además de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

En sus fundamentos, el tribunal de apelaciones consideró que no existen elementos suficientes para ordenar una detención preliminar y que la Fiscalía no acreditó la necesidad imperiosa de ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Mientras que los abogados de los implicados manifestaron estar de acuerdo con la resolución, el tribunal superior remarcó que el Ministerio Público deberá continuar recopilando pruebas como parte de la investigación de este caso.

Además de Corvetto, son investigados los exfuncionarios de la ONPE Jose Samamé y Juan Antonio Phang, así como el apoderado legal de la empresa Galaga, Juan Alvarado, encargada de la distribución del material electoral durante las pasadas elecciones del 12 de abril.

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En ese sentido, los abogados defensores del exjefe de la ONPE señalaron que la decisión del tribunal de segunda instancia reafirmó "que las medidas restrictivas de libertad exigen motivación objetiva, proporcionalidad y peligro procesal concreto".

"La sala destacó que no existen elementos actuales que acrediten riesgo de fuga u obstaculización y valoró la disposición de sometimiento al proceso y colaboración con las diligencias", remarcaron.

Corvetto dimitió como jefe de la ONPE una semana después de las elecciones generales, tras ser señalado como responsable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en algunos locales de Lima, así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Desde entonces, las irregularidades en el proceso electoral han alimentado las denuncias de fraude lanzadas sin pruebas contundentes por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, quien señala que hubo un contubernio en su contra para favorecer al izquierdista Roberto Sánchez, del partidos Juntos por el Perú.

López Aliaga exige tanto a la ONPE como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se anulen las elecciones o se convoque a comicios complementarios en Lima, su bastión electoral que fue el principal afectado con los problemas logísticos.

Cuando se ha contado el 98,94 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,16 %; seguida por Sánchez, con el 12,02 %, y López Aliaga, con el 11,89 %. Los dos primeros se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio.