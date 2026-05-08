Krithi K.Karanth, conservacionista india, reconocida Exploradora 2026 National Geographic

Karanth (1979), con estudios en Ciencias Medioambientales y Geografía, realizó un máster en Ciencias Medioambientales y se doctoró en Ciencias y Políticas Medioambientales, creció desde muy temprana edad rodeada de animales y plantas, lo que le llevó a desarrollar una "profunda vocación por la naturaleza".

En paralelo a su labor en conservación, Karanth ejerce como directora ejecutiva del Centro de Estudios de Vida Silvestre en la India, lo que le ha valido más de 50 premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, según un comunicado publicado este viernes por la entidad.

La investigación científica desarrollada por sus progenitores K. Ullas Karanth (zoólogo conservacionista) y Prathibha Karanth (investigadora) influyó en la formación de la conservacionista india y el desarrollo de sus "ambiciosos programas de conservación que hoy tienen impacto en un centenar de reservas naturales".

En un comunicado, la conservacionista señala que "ser nombrada Exploradora del año de Rolex National Geographic 2026 es un gran honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad. En un momento especialmente delicado para el planeta, resulta imprescindible impulsar una conservación basada en la ciencia, respaldada por la evidencia y la colaboración".

Añade que "en aquellos contextos donde la megafauna convive con las personas, es prioritario desarrollar programas dinámicos, adaptados a la realidad de las comunidades. Solo a través del compromiso, la valentía y la constancia podremos construir un futuro en el que la fauna y las personas puedan prosperar".

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La premiada lleva casi 30 años realizando investigación científica en la India y Asia e incluye diversas cuestiones relacionadas con la convivencia entre humanos y fauna y los usos de la tierra. Ha formado a más de 300 jóvenes científicos de todo el mundo y ha involucrado a unos 1.000 voluntarios en sus proyectos de ciencia ciudadana.

Sus investigaciones estiman que "cada año se notifican al gobierno cerca de 100.000 incidentes de conflicto entre humanos y animales" en la India, por lo que en 2015 decidió cambiar la situación y puso en marcha el programa Wild Seve, un sistema de respuesta a través de una línea telefónica gratuita para permitir a los afectados informar sobre incidentes con la fauna silvestre y recibir apoyos en la tramitación de compensaciones gubernamentales.

En 2018 decidió abordar el tema de la educación, y puso en marcha Wild Shaale, programa educativo dirigido a niños que conviven de forma habitual con la fauna silvestre. "La iniciativa comenzó en 38 aulas y, desde entonces, llega a 1.626 escuelas rurales, con más de 72.000 niños participantes, y se ha implementado en 39 reservas naturales de la India".

En 2020, Karanth fundó Wild Surakshe, un programa que trabaja con líderes comunitarios y profesionales forestales y sanitarios para "generar conciencia, fomentar alianzas y proteger vidas y medios de subsistencia". Hasta la fecha, el programa ha realizado más de 1.300 talleres y ha involucrado a unos 50.000 participantes para mejorar la gestión de conflictos con la fauna y las enfermedades.

Sus iniciativas han sido presentadas en tres series premiadas de la cadena británica BBC y ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.