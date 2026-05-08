La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,30 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 1,96 %, a 115.218.678,58 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Superville (-6,1%), Transportadora de Gas del Norte (-4,4 %) y Transener (-4,19)

En tanto, cerraron en terreno positivo los papeles de Banco de Valores (+0,87 %) y Aluar (+0,38 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron en promedio el 0,4%, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajo a 510 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.389 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.400 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,10 %, a 1.486,23 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió a 1.427,13 pesos por unidad.