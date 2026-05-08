La Bolsa de Londres cae un 0,43 % por la incertidumbre tras las elecciones en Reino Unido

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 43,88 puntos hasta los 10.233,07, en otra jornada marcada también por el conflicto en Oriente Medio.

En la recta final del recuento, los comicios reflejan un fuerte avance en Inglaterra del partido populista de derechas Reform UK así como de las formaciones nacionalistas en Escocia y Gales.

La fragmentación del voto, especialmente en Inglaterra, apunta a una nueva etapa política más incierta, con pactos casi obligados entre partidos para formar gobiernos de coalición.

Lideraron la tabla de pérdidas en Londres la firma georgiana de servicios financieros Lion Finance Group, que descendió un 4,75 %; la empresa de ingeniería de defensa Babcock International, que retrocedió un 4,32 %, y la energética y metalúrgica Metlen Energy & Metals, que se dejó un 3,97 %.

Entre los ganadores destacaron la compañía de telecomunicaciones BP, que sumó un 6,59 %; el grupo de hostelería Whitbread, que avanzó un 3,79 %, y la cadena de tiendas deportivas JD Sports Fashion, que acabó con un 2,85 % más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la caída de este viernes, la Bolsa londinense pone fin a una semana de altibajos en la que solo cerró al alza el miércoles, impulsada entonces por el sector minero, que se ha beneficiado del aumento del precio de los metales.