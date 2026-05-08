La desigualdad volvió a subir en Brasil en 2025 pese a que el ingreso promedio fue récord

El índice de Gini del ingreso domiciliar per cápita, principal indicador de desigualdad en el mundo, subió de 0,504 en 2024 a 0,511 el año pasado en Brasil, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Aunque el nivel de desigualdad sigue por debajo del registrado antes de la pandemia de la covid-19, el repunte refleja una reversión parcial de la mejora observada en los últimos años y demuestra que este problema histórico continúa siendo grave en el gigante latinoamericano.

Según el organismo estatal de estadísticas, tal reversión obedeció a que el ingreso del 10 % más pobre aumentó el 3,1 % en términos reales frente a 2024, mientras que el del 10 % más rico avanzó el 8,7 %, casi el triple.

Además, en 2025, el 10 % más rico de la población concentró el 40,3 % de toda la masa de ingresos domiciliares del país, una proporción superior a la que acumuló conjuntamente el 70 % de los brasileños con menores ingresos.

Por otro lado, los ingresos del 10 % más rico equivalieron en promedio a 13,8 veces los del 40 % más pobre, frente a una relación de 13,2 veces en 2024.

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Pese al deterioro del último año, el panorama a largo plazo muestra una mejora relativa para los sectores de menores ingresos. Desde 2019, el ingreso del 10 % más pobre acumuló un crecimiento real del 78,7 %, frente al aumento del 11,9 % registrado entre los más ricos.

El Gobierno atribuye esa mejora estructural al fortalecimiento del mercado laboral, los aumentos del salario mínimo y la expansión de los programas sociales en los últimos años.

El estudio mostró igualmente que la desigualdad aumentó pese a que los brasileños registraron ingresos promedios récord el año pasado.

El ingreso promedio mensual real del brasileño el año pasado alcanzó los 3.367 reales (unos 685 dólares), un aumento del 5,4 % frente al año anterior y el mayor nivel desde el inicio de la serie en 2012.

El ingreso domiciliar per cápita también marcó un máximo histórico, con 2.264 reales mensuales (unos 460 dólares), mientras que el 67,2 % de los 212,7 millones de habitantes del país declaró tener algún tipo de ingreso, el mayor porcentaje jamás registrado.

El organismo advirtió que, pese a los avances acumulados desde la pandemia, Brasil continúa siendo un país con niveles de desigualdad "bastante acentuados".