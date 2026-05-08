La FAO advierte del hambre como arma de guerra y de la concentración empresarial agrícola

La ciudad española de Sevilla acogerá desde este viernes el primer Congreso Internacional sobre Política Alimentaria, que durante dos días abordará esos y otros retos mundiales para garantizar el derecho a una nutrición adecuada.

Echanove explica que se analizarán asuntos como el acceso a la justicia para el reconocimiento del derecho a la alimentación, la igualdad de género, las políticas sobre esta cuestión y el futuro de la agricultura.

El congreso está coordinado por la Policy Studies Organization, la Universidad española Pablo de Olavide y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y otras entidades nacionales.

Echanove, que encabeza el equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO, reconoce que el congreso comenzó a planificarse cuando todavía no había estallado la grave crisis bélica de Oriente Medio, pero ya se veía la utilización del hambre como arma de guerra "en muchos conflictos".

A su juicio, uno de los principales problemas está relacionado con la "inequidad o falta de justicia en los sistemas alimentarios", donde existe una "creciente concentración de poder".

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Ocurre cuando "los Estados, sobre todo en contextos de conflicto, ejercen ese poder contra las personas" para limitar intencionadamente el acceso a los alimentos.

La "inequidad" se observa también en la concentración corporativa, ya que "todos los insumos o elementos para producir alimentos (semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola) están cada vez más concentrados en pocas empresas", incluso en la logística, la industria y la distribución comercial, según el especialista.

"Eso tiene repercusiones de todo tipo" porque, además del hambre, hay un creciente problema de "sobrepeso, empobrecimiento de dietas y consumo excesivo de ultraprocesados, íntimamente relacionado con ese control".

Son dinámicas de poder asociadas igualmente, asegura, a otros asuntos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pues los principales emisores de gases contaminantes son los grandes productores y empresas, no los pequeños.

Sin embargo, "no se puede meter a todo el sector privado en el mismo saco": junto a las pequeñas empresas, hay también grandes corporaciones dispuestas a modificar ciertas prácticas por la demanda de los consumidores.

"Aplicar el derecho a la alimentación no solo consiste en medir si hay menos hambre o desnutrición; es también la calidad del proceso, que las políticas se lleven a cabo con participación y transparencia, principios de derechos humanos", incide Echanove.

El experto de la FAO destaca las diferencias entre regiones, con América Latina a la cabeza.

Colombia ha sido el último país en incorporar en 2025 ese derecho en su Constitución, aunque casi todos los Estados de la región no lo han incluido de manera expresa o indirecta.

En Oriente Medio el contexto es "muy diferente", debido a la "quiebra total de los sistemas agroalimentarios a causa del conflicto".

Y en África, el derecho a la alimentación "va ganando tracción" en países como Malaui, Uganda y Kenia, pero siguen pesando la Revolución Verde para fomentar el incremento de la producción.

Echanove recalca que "ningún país europeo reconoce el derecho a la alimentación", si bien hay movimientos sociales que lo promueven.

Y en Asia, destacan los avances de la India, Nepal e Indonesia a partir de decisiones judiciales.