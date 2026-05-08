La inflación interanual de Colombia en abril se incrementó levemente al 5,68 %

El comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) en abril "se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y alimentos y bebidas no alcohólicas", detalló el DANE en un comunicado.

La mayor inflación interanual en abril fue la de la división de restaurantes y hoteles, que creció el 9,51 %, seguida de salud (8,21 %); bebidas alcohólicas y tabaco (6,91 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71 %).

Las menores variaciones, entre tanto, fueron las de recreación y cultura (2,52 %), y prendas de vestir y calzado (2,67 %).

Por otra parte, el DANE reveló que la inflación mensual de abril fue del 0,78 %, la misma cifra del mes anterior.

El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió el jueves de la semana pasada mantener la tasa básica de interés en el 11,25 %, una medida que -aunque es de carácter técnico- alivió las tensiones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que reclama una bajada de los tipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al tomar la decisión de mantener inalterados los intereses, el emisor tuvo en cuenta no solo el comportamiento de la inflación en marzo sino también el dinamismo de la economía y del mercado laboral, que pueden ser impactados por el alza de los tipos.

La tasa básica de interés estuvo en el 9,25 % desde junio de 2025 hasta enero pasado, cuando el banco central la subió al 10,25 %, por las presiones inflacionarias, y en marzo la elevó al 11,25 %, decisión que provocó una crisis entre el Banco de la República y el Ejecutivo.