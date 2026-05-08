La misión de la ONU para Libia condena los enfrentamientos armados en el oeste del país

Los combates comenzaron después de que las autoridades lanzaran un operativo de seguridad "a gran escala" para localizar a criminales y personas huidas de la justicia o implicadas en delitos contra la paz social, y a "involucrados en actos que amenacen la seguridad pública y la paz social".

Ante los hechos, la UNSMIL instó a los implicados a "detener urgentemente las prácticas violentas y cesar de inmediato las hostilidades", que también causaron daños materiales graves a complejos residenciales y a empresas, entre ellas, una refinería -que se vio obligada a suspender actividades- y una comercializadora de petróleo.

La misión pidió a las autoridades "proteger a los ciudadanos y la infraestructura civil, y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y los derechos humanos".

Asimismo, urgió a miembros de las instituciones competentes a iniciar "unas investigaciones rápidas y creíbles sobre los daños civiles reportados y a garantizar la plena rendición de cuentas legal y moral, en línea con el estado de derecho".

Subrayó que, con la situación en Zawiya, el país corre el riesgo de ir a "una desestabilización más amplia" y agregó que la continuación de los combates "no solo pone en peligro vidas, sino que también amenaza con daños graves a la infraestructura estratégica, con graves consecuencias humanitarias y económicas para Libia".

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Por otra parte, la misión, que elogió los "esfuerzos" de líderes influyentes y actores de seguridad "que trabajan para reducir las tensiones", reiteró su disposición a apoyar cualquier gestión para "restaurar la calma, proteger a los civiles y salvaguardar los recursos nacionales de Libia".

Los hechos se producen a punto de cumplirse un año de unos duros enfrentamientos entre milicias rivales, que comenzaron el 12 de mayo de 2025 y duraron dos días, con un saldo de, al menos, 12 muertos y varias decenas de heridos.