Las mayores incautaciones de cocaína en España

Además, a esta se suma otra operación, Alfa-Lima, también en el Oceáno Atlántico en la que la Guardia Civil aprehendió cerca de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís, lo que supone más de 41 toneladas en apenas unas semanas. Estas son algunas otras mayores incautaciones de cocaína en España:

Esta aprehensión se produce apenas cuatro meses después de la operación Marea Blanca, en la que la Policía y la Armada Española, con la colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), aprehendieron 9.994 kilos de cocaína en un carguero a 535 kilómetros de las islas Canarias, lo que fue el mayor alijo incautado en alta mar desde 1999.

La droga estaba en el buque United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto en Turquía, y estaba ya preparada para ser repartida a distintas organizaciones que estaban dispuestas a recogerla en el mar.

En octubre de 2024 fueron intervenidas algo más de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz), el alijo más importante de esta droga intervenido en territorio español.

La droga venía oculta entre plátanos en un contenedor que viajaba desde Ecuador. En la segunda parte de esta operación fueron detenidos el jefe de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Sánchez, su mujer y otras 13 personas.

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Para encontrar otra incautación de cocaína superior a las diez toneladas en España hay que remontarse a julio de 1999, cuando en la operación Temple fueron intervenidas más de 11 toneladas, 7,5 toneladas a bordo del buque ‘Tamsaare’ en alta mar y otros 4.383 kilogramos en una vivienda de Puebla de Caramiñal (A Coruña, norte de España).

Entonces fue considerada la mayor operación contra el tráfico de cocaína en Europa y permitió desarticular la principal red de "narcos" colombianos en el continente, con la detención de 57 personas. En 2002, la Audiencia Nacional condenó a 500 años a 34 procesados.

Otras operaciones muy destacadas contra el tráfico de cocaína en los últimos 25 años se registraron en octubre de 2003 (7,5 toneladas intervenidas en alta mar y 31 detenidos); abril de 2018 (8.740 kilos en el puerto de Algeciras (sur); y agosto de 2023 (9.436 kilos ocultos en un contenedor de bananas, también Algeciras) .

Además, la Guardia Civil participó en varias actuaciones de la operación internacional Orión XII, que culminó en diciembre de 2023 con un total de 11.380 kilogramos de cocaína aprehendidos por la Guardia Civil y 23 detenciones.

La Policía Nacional llevó a cabo en mayo de 2013, en Córdoba (sur de España), una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en la historia de Europa, incautando más de 60 toneladas de hachís en varias fases.

Previamente, en 1996, fue intervenido en Marín (Pontevedra, norte) un alijo de 36 toneladas de hachís oculto en las bodegas del buque panameño ‘Volga I’ y fueron detenidas 17 personas.

En abril de 2013 fueron intervenidas también 32,3 toneladas de esta misma droga en un camión en el puerto de Algeciras (Cádiz). El cargamento, camuflado entre melones procedentes de Tánger (Marruecos), tenía como destino la ciudad francesa de Perpiñán.

Dos años después, en julio de 2015, y también en el puerto de Algeciras, fueron aprehendidas casi 48 toneladas de hachís ocultas en dos camiones.