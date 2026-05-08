Las remesas a Guatemala crecen un 10,5 % en el primer cuatrimestre de 2026

Solo en abril pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país 2.141,2 millones de dólares, un 7,8 % más que en el mismo mes de 2025, pero un 12,2 % menos que los 2.441 millones de marzo de este año, que fue una cifra histórica para el país.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular.

Estos ciudadanos envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.

Las autoridades de la banca central estiman que del monto total de las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.

Para 2026, el Banco de Guatemala calcula que las remesas familiares registrarán un incremento del 5 %, es decir, que se recibirán en el país unos 26.800 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado las remesas alcanzaron una cifra récord de 25.530,2 millones de dólares, muy superior a los 21.510,2 millones de 2024.