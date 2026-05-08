Le Pen ve "maniobra" para "desprestigiar" a Bardella en investigación de Fiscalía Europea

En declaraciones a la radio Ici Nord, Le Pen afirmó que su partido está "a disposición de la Fiscalía para proporcionar toda la información necesaria que demuestre que, en realidad, todo esto es una vasta maniobra destinada a desprestigiar a la Agrupación Nacional y, más concretamente, a Jordan Bardella".

Le Pen especuló que esa supuesta maniobra se debe "quizás", a la "popularidad" de Bardella, "ya que el presidente de la Agrupación Nacional lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027".

La Fiscalía Europea abrió la investigación tras analizar la denuncia de la asociación AC Anti-Corruption a finales de 2025 por una acusación de desvío de fondos públicos por parte del RN, tras una información publicada en el semanario satírico Le Canard enchaîné.

De acuerdo con la asociación, los fondos para la formación en medios se habrían usado no para el conocimiento sobre la actualidad europea y sí para preparar las presidenciales francesas de 2022.

Bardella, de 30 años, ya presentó una denuncia por calumnia contra AC Anti-Corruption.

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Según Le Pen, la asociación que presentó la denuncia pretende replicar con Bardella el caso de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del anterior Frente Nacional (ahora RN), en el que el Tribunal de Apelación de París debe dictaminar el 7 de julio si la líder del partido queda inhabilitada para las próximas elecciones presidenciales de 2027, lo que abriría la vía a su delfín para lanzarse a la carrera por el Elíseo.

"La asociación en cuestión ha declarado que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre las deliberaciones que se están llevando a cabo ante el Tribunal de Apelación", afirmó Le Pen.

En primera instancia, Le Pen fue condenada a 5 años de inhabilitación y cuatro de cárcel por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE) a la hora de contratar a asistentes parlamentarios del RN, que habrían trabajado para el partido y no para tareas en el PE.