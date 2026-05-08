Localizada sin síntomas la sudafricana que viajó en avión con la fallecida por hantavirus

La mujer fue localizada gracias a la colaboración de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, según confirmó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), organismo dependiente de Sanidad.

Esta mujer sudafricana coincidió en el avión con la neerlandesa del crucero MV Hondius, fallecida posteriormente por hantavirus en Johannesburgo.

Actualmente, se encuentra en su país asintomática, tras haber permanecido durante una semana en Barcelona, alojada sola en un hotel y sin contactos estrechos, según la investigación epidemiológica.

En ese mismo avión, viajaba la mujer de 32 años que está ingresada en un hospital en Alicante (este de España) con síntomas compatibles con hantavirus.

Responsables del Gobierno regional de Cataluña están evaluando las actividades en Barcelona de la ciudadana sudafricana, aunque consideran que la posibilidad de una infección es extraordinariamente remota.