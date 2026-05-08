Los europeos con una opinión negativa sobre EE. UU. suben 14 puntos desde otoño, al 74 %

Aun así, la proporción de europeos con una opinión negativa sobre Estados Unidos es inferior a la que se observa con respecto a Rusia, del 83 %, pero superior a la de China (61 %) e India (48 %). Las valoraciones positivas de estas tres potencias entre los europeos son del 14 %, el 33 % y el 41 %, respectivamente.

Así se desprende de los datos del último Eurobarómetro de la Comisión Europea, publicado antes del Día de Europa que se celebra cada año el 9 de mayo y que muestra las respuestas aportadas por más de 26.000 ciudadanos europeos de los 27 Estados miembros en entrevistas realizadas desde el 12 de marzo hasta el 5 de abril.

La encuesta, por tanto, fue realizada pocos días después del inicio de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que comenzaron el 28 de febrero.

De hecho, una de las conclusiones del informe que es que las "preocupaciones" de los europeos "cada vez están más influidas por los acontecimientos globales" y precisamente el conflicto en Oriente Medio aparece como la principal fuente de preocupación (25 %), por delante de la situación internacional general (23 %), la guerra de Rusia en Ucrania (20 %).

Con respecto a esta última guerra, el 76 % de los europeos considera que es una "amenaza" para la seguridad de la UE, mientras que el 55 % es favorable al apoyo que la UE ha dado a Kiev, el 80 % respalda acoger a los ucranianos que huyen de los ataques, el 75 % son partidarios de aportar ayuda económica y humanitaria, el 90 % defiende mantener las sanciones contra Moscú y el 57 % aprueba la concesión a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión.

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En relación a la opinión sobre la propia UE, tres de cada cuatro europeos señalan que su país se ha beneficiado de formar parte de un proyecto que otro 73 % (seis puntos más) ve como una "fuerza estabilizadora en un mundo incierto".

Además, un 81 % apoya el impulso de una política común de defensa y seguridad, un porcentaje que ha vuelto a "el máximo nivel en dos décadas", y una proporción similar cree que la UE debería diversificar sus relaciones comerciales (80 %) y construir asociaciones con terceros países (79 %).

En la misma línea, un 51 % de los europeos asegura confiar en la UE (tres puntos más que en otoño) y la principal razón que argumentan para hacerlo es la protección de la democracia y los valores fundamentales (42 %), seguido de la protección contra amenazas externas (33 %) y la creencia de que el bloque es la entidad adecuada para afrontar los retos globales (31 %).

En el plano económico, el apoyo al euro se mantiene en un 74 % que es "su nivel más alto" desde la introducción de la moneda común en 2002, aunque las expectativas se han debilitado "ligeramente" y menos de la mitad de los ciudadanos (un 44 %) considera que la economía europea está en la senda correcta.

Por último, un 41 % de los europeos aboga por que el presupuesto de la UE se concentre en financiar medidas para el empleo, la sanidad y los asuntos sociales, por delante de otras prioridades como la seguridad y la defensa (38 %) ola educación, la formación o la cultura (37 %).