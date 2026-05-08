Los nacionalistas del SNP renuevan en Escocia sin mayoría absoluta y el laborismo se hunde

Con gran parte del escrutinio completado, la BBC proyectaba que el SNP, encabezado por el actual ministro principal de la región, John Swinney, obtendrá alrededor de 58 escaños en el Parlamento de Holyrood, lejos de los 65 necesarios para la mayoría absoluta, aunque suficientes para garantizar un quinto mandato consecutivo nacionalista.

Pese a ello, los nacionalistas conservarían una mayoría favorable a la independencia de la región -punto central de su programa electoral- junto a los Verdes escoceses, que superaban conjuntamente la mitad de los 129 diputados del Parlamento autónomo.

La posición de la segunda fuerza más votada la disputan entre el Partido Laborista, los conservadores, la derecha populista de Reform UK y los Verdes escoceses, con resultados muy ajustados, que previsiblemente se esclarecerán a lo largo de la noche.

Swinney celebró que el SNP haya ganado de nuevo las elecciones “con una ventaja muy clara sobre sus rivales” y afirmó que el resultado refuerza el bloque favorable a la independencia en el Parlamento escocés junto a los Verdes.

“Los laboristas han sido duramente derrotados aquí en Escocia”, declaró el dirigente nacionalista, que pidió además al Ejecutivo central de Keir Starmer, también laborista, una relación “más cooperativa” con Edimburgo.

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El líder de la formación en Escocia, Anas Sarwar, perdió en el sur de Glasgow su intento de regresar al Parlamento autónomo mediante una circunscripción directa frente a la candidata nacionalista Zen Ghani por más de 5.000 votos.

Tras confirmarse el resultado, Sarwar respondió brevemente a las preguntas de la prensa y abandonó poco después el centro de escrutinio de Glasgow acompañado por su esposa, Furheen Ashrif.

Horas antes, el dirigente laborista había reconocido que su partido “ha perdido el argumento del cambio” y que la formación está “sufriendo”.

La debacle laborista de estas elecciones también se extrapoló fuera de Escocia, pues han perdido en su feudo histórico de Gales tras 27 años de gobierno frente al independentismo galés de Plaid Cymru y han perdido más de 1.300 concejales en Inglaterra.

Por el contrario, la gran sorpresa de la jornada fue el avance de los Verdes escoceses, que lograron sus primeras victorias históricas en circunscripciones directas.

La excolíder verde Lorna Slater arrebató el escaño del centro de Edimburgo al ministro nacionalista Angus Robertson, uno de los pesos pesados del SNP y director de campaña del partido.

Los Verdes también conquistaron el distrito del sur de Glasgow, antiguo bastión de la ex ministra principal Nicola Sturgeon.

Otra de las claves de la jornada fue la entrada de Reform UK en el Parlamento escocés gracias al reparto proporcional de los escaños regionales, después de superar el 20 % de los votos en varias circunscripciones.

El líder conservador escocés, Russell Findlay, admitió unos resultados “decepcionantes” y acusó a Reform UK de dividir el voto unionista y facilitar nuevas victorias del SNP. Las proyecciones apuntaban además a un Parlamento escocés mucho más fragmentado que el actual.

Por su parte, los liberaldemócratas avanzaron en varias circunscripciones y lograron recuperar terreno frente al SNP, aunque perdieron el histórico bastión de Shetland, que llevaba 27 años fuera del control nacionalista.

Los cerca de cuatro millones de electores llamados a las urnas elegían a los 129 diputados de Holyrood mediante un sistema mixto de representación directa y proporcional.

El resultado deja abierto el debate sobre el futuro del independentismo escocés. En 2021, Nicola Sturgeon defendió que la mayoría nacionalista junto a los Verdes legitimaba reclamar un nuevo referéndum de independencia, aunque Londres continúa rechazando esa posibilidad.