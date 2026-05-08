Marco Rubio dice que EE.UU. impondrá más sanciones a Cuba

Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó.

Rubio agregó que se está sancionado a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano".

Y reiteró que "se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos".

Aseguró que no se habló de ello durante la audiencia de ayer, jueves, con el papa León XIV, pero agregó: "Por cierto, vamos a tomar más medidas".

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En un comunicado emitido el jueves, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa "se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por (el presidente, Donald) Trump el pasado 1 de mayo"

Trump firmó ese día una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.