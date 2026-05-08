María Corina Machado exige liberar a todos los presos políticos "antes de que mueran más"

En un video que publicó en X, la opositora pidió a "los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado".

"Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde", expresó.

Machado, quien exigió justicia para ambos, indicó que todavía hay cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas y que sus familias no saben si "están vivos, siendo torturados, muriendo o (si están) ya muertos".

La exdiputada señaló que Carmen Navas "pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo", un vendedor ambulante de ropa en Caracas, luego de que fuera "detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025".

"Lo desaparecieron forzosamente, lo encarcelaron sin el debido proceso, lo llevaron a un centro de tortura, lo torturaron, lo dejaron morir bajo custodia, lo enterraron sin informar a su familia y, durante más de nueve meses, le ocultaron su muerte a su madre", denunció.

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En ese sentido, Machado expresó que "obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante", lo que consideró una "decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana".

"La decisión fue tomada por el régimen venezolano y por los funcionarios responsables del sistema penitenciario que operan bajo la autoridad y mando de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez", afirmó la opositora.

Y, como "un acto final de cinismo y crueldad", agregó Machado, recientemente le negaron la amnistía a Quero Navas, "sabiendo ya que estaba muerto".

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Luego de varios llamados de ONG, activistas y partidos políticos para que se abriera una investigación independiente, cuestionando los argumentos del ministerio penitenciario, la Fiscalía informó sobre el inicio de las averiguaciones y ordenó la exhumación, que se realizó este viernes en un cementerio del sureste de Caracas.

De acuerdo a ONG, 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado venezolano desde 2014.