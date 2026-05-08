McCartney y Ringo Starr publican un dueto como anticipo del nuevo trabajo de 'sir' Paul

El tema forma parte del álbum 'The boys of Dungeon Lane' (los chicos de Dungeon Lane) que McCartney sacará al mercado este 29 de mayo, su decimoctavo en solitario y con el que el legendario músico echa la vista hacia sus años de infancia en Liverpool.

Como aperitivo de ese esperado lanzamiento, 'sir' Paul, de 83 años, ya presentó el pasado marzo el sencillo 'Days We Left Behind' (los días que dejamos atrás), que capta perfectamente el aire nostálgico e introspectivo de este disco, su primero en cinco años.

Además de recopilar memorias del barrio de Speke en el que se crió, McCartney también recuerda andanzas juveniles vividas con John Lennon y George Harrison antes de formar los míticos 'The Beatles'.

La inspiración, según ha contado él mismo, mana de los muchos recuerdos que guarda de Liverpool: "No teníamos mucho en absoluto, pero no importaba. Todo el mundo era estupendo y no te dabas cuenta".

La discográfica, por su parte, califica los catorce temas como nacidos de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

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'Dungeon Lane', que da título al disco, es una calle de Liverpool que McCartney frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia donde recuerda "los bares llenos de humo", según reza la canción.

Otras canciones del disco ahondan asimismo en temas amorosos, con reflexiones del músico sobre su vida antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool.

Ringo también publicó el pasado mes un álbum en solitario titulado 'Long Long Road' (un largo, largo camino), en el que cuenta con las colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St Vincent.