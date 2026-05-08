México coloca bono sustentable por 444 millones de dólares para financiar escuelas

Los recursos obtenidos con la emisión, identificada como MEXBNCB 26X, serán destinados al programa “Más Escuelas para el Bienestar”, enfocado en la construcción, rehabilitación y mejora de planteles escolares en las entidades federativas, de acuerdo con un comunicado difundido este viernes por el Grupo BMV.

La operación busca ampliar la cobertura educativa, fortalecer las condiciones de aprendizaje y atender rezagos en infraestructura escolar, según explicó la Bolsa Mexicana.

El bono cuenta con calificaciones crediticias de “AAA(mex)vra” por parte de Fitch México y “mxAAA” por S&P Global Ratings, las notas más altas en escala nacional de ambas agencias, lo que refleja una "sólida capacidad de pago de la emisora”.

La colocación tuvo como agentes estructuradores e intermediarios colocadores a Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, esta última que también participó como agente estructurador sostenible.

En tanto, la emisión recibió una certificación sostenible de Moody’s Investors Service, lo que permitió que el instrumento contara con etiqueta ASG, siglas asociadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

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Con esta operación, el Gobierno mexicano busca reforzar el financiamiento de sectores estratégicos, en particular la educación, mediante instrumentos de deuda ligados a objetivos sostenibles.

La Secretaría de Hacienda no detalló en el comunicado el plazo del bono, la tasa de interés, el nivel de demanda de los inversionistas ni si los recursos estarán sujetos a mecanismos específicos de seguimiento o reporte sobre su uso.